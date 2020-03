Włochy: 148 zmarłych z powodu koronawirusa; zarażonych około 3300 osób (aktualizacja)

Do 148 wzrosła we Włoszech liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa - poinformował w czwartek rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli. To oznacza, że w ciągu doby zanotowano 41 kolejnych zgonów. Zarażonych jest obecnie około 3300 osób.

Liczba wyleczonych zwiększyła się od środy o 138 do 414, a zarażonych o prawie 600.

Od początku kryzysu epidemiologicznego zanotowano w całym kraju 3858 przypadków koronawirusa - poinformował komisarz Borrelli na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie.

Podkreślił, że zdecydowana większość zmarłych to osoby starsze, obciążone innymi, często bardzo poważnymi chorobami.

Dane Obrony Cywilnej potwierdziły wcześniejsze informacje o tym, że wirus występuje już we wszystkich 20 regionach Włoch. Dwa pierwsze przypadki zarażenia potwierdzono w Dolinie Aosty, która była dotąd jedynym regionem wolnym od patogenu.

W całym kraju wykonano ponad 32 tysiące testów na jego obecność; z czego 27 tysięcy w Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii, gdzie szerzy się on najbardziej.

Borrelli zapewnił ponadto, że nie ma mowy o krytycznej sytuacji we włoskich szpitalach, również w Lombardii, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest najpoważniejsza.

Kryzys związany z koronawirusem trwa we Włoszech od dwóch tygodni.

Z Rzymu Sylwia Wysocka