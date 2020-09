Włochy: 15 osób zmarło na Covid-19, jest ponad 1500 nowych zakażeń

15 osób zmarło we Włoszech w ciągu doby na Covid-19, potwierdzono 1587 nowych zakażeń koronawirusem - podało Ministerstwo Zdrowia w niedzielę. Oznacza to utrzymanie się liczby nowych infekcji na poziomie zbliżonym do poprzedniego dnia i spadek liczby zgonów.

W sobotę informowano o 24 zgonach; to najwyższy dobowy wzrost od ponad dwóch miesięcy.

Łączna liczba zmarłych od początku epidemii wynosi 35707.

Dotychczas zanotowano 298 tys przypadków koronawirusa.

Wyzdrowiało 218 tys. osób.

Według Ministerstwa Zdrowia liczba obecnie zakażonych wynosi co najmniej 44 tys.

W Lombardii, gdzie dokładnie 7 miesięcy temu potwierdzono w Codogno pierwszy we Włoszech przypadek zakażenia koronawirusem, liczba nowych infekcji wynosi 211. Pięć osób zmarło tam na Covid-19. To jedyny region kraju, gdzie jest ponad 200 następnych przypadków.

W ciągu doby wykonano w Italii ponad 83 tys. testów.

Niedziela jest pierwszym dniem dwudniowego referendum konstytucyjnego w sprawie ustawy o redukcji liczby parlamentarzystów oraz częściowych wyborów samorządowych, w tym w siedmiu regionach i ponad 950 gminach. Głosowanie odbywa się przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka