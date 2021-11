Włochy: 16-latka uzyskała sądową zgodę na zaszczepienie się przeciwko Covid-19

16-latka z Palermo na Sycylii wygrała w sądzie ze swoim ojcem antyszczepionkowcem, który nie pozwalał jej zaszczepić się przeciwko Covid-19 - poinformował we wtorek lokalny portal z włoskiej wyspy. Nastolatka miała w sądzie wsparcie matki.

Internetowy dziennik Livesicilia przytoczył słowa adwokata, który reprezentował w sądzie nastolatkę i jej matkę. Uczennica poszła latem tego roku do punktu szczepień w Palermo, gdzie usłyszała, że potrzebuje zgody obojga rodziców. Od ojca, z którym nie mieszka, dowiedziała się, że ten nie zgadza się na szczepienie. Sprawa trafiła do sądu.

Sędzia przychylił się do wniosku nastolatki, która za kilka dni otrzyma pierwszą dawkę szczepionki.

To kolejny taki przypadek we Włoszech, gdy brak zgody rodzica lub obojga rodziców był powodem wejścia na drogę prawną.

Wcześniej prasa informowała o dwóch nastolatkach z Toskanii, którzy zwrócili się do prawnika z prośbą o to, by pomógł im zaszczepić się przeciwko Covid-19. Potrzebowali pomocy prawnej, bo ich rodzice są przeciwnikami szczepionek.