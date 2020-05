Włochy: 161 następnych zgonów na Covid-19, łączny bilans zmarłych 32 330

161 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - ogłosiła w środę Obrona Cywilna. Poziom zgonów nie ulega zmianie; we wtorek było ich 162. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32 330. Sytuacja w całym kraju poprawia się.

Obecnie na Covid-19 choruje we Włoszech 62 tys. osób. Ich liczba w ciągu jednego dnia zmniejszyła się o ponad 2300.

Dotychczas potwierdzono 227 tys. przypadków zakażeń. Przybyło ich 665, co oznacza spadek w porównaniu z dniem poprzednim.

Liczba wyleczonych wzrosła o 2800 do ponad 132 tysięcy.

Spadek zakażeń obserwuje się w najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii. Od wtorku przybyło ich 294. Zmarło kolejnych 65 osób.

W stolicy tego regionu, Mediolanie stwierdzono tylko osiem nowych zakażeń. Jako "pod kontrolą" określa się sytuację w takich miastach Lombardii, jak Bergamo, Brescia, Monza, Brianza i Lodi.

W ośmiu z 20 regionów Włoch nie zmarła tej doby żadna osoba na Covid-19. Na tej liście są Trydent Górna Adyga, Sycylia, Sardynia, Umbria, Dolina Aosty, Abruzja, Basilicata, Molise.

