Włochy: 169 tys. osób traci w Neapolu prawo do dochodu gwarantowanego. Będą musieli pójść do pracy

W roku 2023 Włosi żegnają się z tzw. gwarantowanym dochodem obywatelskim, który wynosi 780 euro na osobę. 169 tysięcy rodzin w Neapolu otrzymało wiadomość od zakładu ubezpieczeń o zawieszeniu świadczeniai od sierpnia. Rozpoczęły się protesty – piszą włoskie media.

Dochód obywatelski we Włoszech został wprowadzony w styczniu 2019 r. przez rząd premiera Giuseppe Conte. Wzbudzał wiele kontrowersji, ponieważ ludziom otrzymującym to świadczenie przestało opłacać się podejmować pracę. Pracodawcy nie mogli znaleźć chętnych do pracy.

Rząd kierowany przez Giorgię Meloni przewidział ostateczne zlikwidowanie tego świadczenia do 1 stycznia 2024 r. Z pomocy będą mogły korzystać tylko niektóre rodziny, w których skład wchodzą osoby niepełnosprawne, małoletni lub osoby powyżej 65 roku życia.

Pierwsze cięcia zaplanowano już od sierpnia br. 169 tysięcy dotychczasowych beneficjentów w Neapolu od sierpnia nie będzie już otrzymywać pieniędzy, ponieważ nie spełniają nowych kryteriów.

Będą musieli udać się do urzędów pracy i podpisać zindywidualizowane umowy na szkolenia, które mają przywrócić ich na rynek pracy.

Setki Neapolitańczyków protestowało po otrzymaniu sms-a o wstrzymaniu wypłat od lokalnego zakładu ubezpieczeń (INPS). Ostatnie pieniądze, które otrzymali, zostały wypłacone 27 lipca.

Neapol przoduje pod względem liczby osób objętych dochodem gwarantowanym. W siedzibie INPS przy via De Gasperi musiał interweniować patrol policji. Również w Calvizzano, gminie położonej na północ od Neapolu, wielu ludzi udało się do urzędów, aby zapytać urzędników, co mają robić.

Z Pescary Miłosz Marczuk