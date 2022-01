Włochy: 171 tysięcy kolejnych zakażeń SARS-CoV-2, zmarły 333 osoby

171 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano we Włoszech minionej doby, zmarły 333 osoby - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dane z kolejnego dnia wskazują na stabilizację sytuacji epidemiologicznej. Na najbliższe dni prognozuje się dalszy spadek zakażeń.

W biuletynie resortu zdrowia zapisano, że obecnie zakażonych w kraju jest 2,7 miliona osób, a od początku pandemii zaraziło się prawie 10 mln, czyli co szósty mieszkaniec.

Łącznie zmarło 143 296 osób.

W ciągu jednego dnia wykonano ponad 1 milion testów. Ponad 16 procent z nich dało wynik pozytywny.

Stabilna jest sytuacja w szpitalach, gdzie przebywa około 21 tysięcy chorych, w tym około 1670 na intensywnej terapii.

Szpital w mieście Latina niedaleko Rzymu poinformował, że na Covid-19 zmarł tam 28-letni zadeklarowany antyszczepionkowiec, który trafił na intensywną terapię w ciężkim stanie. Mimo to zerwał nałożony mu kask tlenowy. Dopiero potem lekarze przekonali go, by pozwolił go sobie nałożyć. Nie udało się go jednak uratować.

Z Rzymu Sylwia Wysocka