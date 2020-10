Włochy: 18 kolejnych osób zmarło na Covid-19, jest ponad 2500 nowych zakażeń

18 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono w testach 2578 kolejnych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w niedzielę włoskie ministerstwo zdrowia. Oznacza to spadek liczby zgonów i nowych przypadków w porównaniu z poprzednim dniem.

Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł we Włoszech do 35 986. Do tej pory koronawirusa wykryto w tym kraju u ponad 325 tys. osób, z których 231 tys. wyzdrowiało.

Do ponad 3200 wzrosła liczba hospitalizowanych. Około 300 najciężej chorych przebywa na intensywnej terapii.

Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 57 tysięcy; ostatniej doby wykonano 92 tys. testów.

W Kampanii, gdzie ostatnio rejestruje się największy wzrost zakażeń, przybyło ich od soboty 412. W Lombardii, która przez wiele miesięcy była na pierwszym miejscu listy regionów pod względem nowych przypadków, zanotowano ich 314.

Minister zdrowia Włoch Roberto Speranza powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że sytuacja w szkołach, gdzie wykrywane są kolejne infekcje, jest pod kontrolą. Zapewnił, że rząd chce, aby szkoły pozostały otwarte.

Ogłosił ponadto, że rozważana jest możliwość wprowadzenia w całym kraju nakazu noszenia maseczek w otwartej przestrzeni. Na razie wymóg ten obowiązuje w regionach Lacjum, Basilicata i Kampania. Zdaniem szefa resortu zdrowia choć we Włoszech znacząco rośnie liczba infekcji koronawirusem, to jednak sytuacja jest lepsza niż w innych krajach europejskich.

Z Rzymu Sylwia Wysocka