Włochy: 182 lekarzy zakażonych koronawirusem zmarło od początku epidemii

Do 182 wzrosła we Włoszech liczba zakażonych koronawirusem lekarzy, którzy zmarli od początku epidemii - podała w czwartek krajowa federacja Izb Lekarskich. Jak poinformowała, ostatni zmarły to endokrynolog z Sycylii.

Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad 30 tys. pracowników włoskiej służby zdrowia. To, jak zaznaczyła federacja, 10 proc. wszystkich lekarzy, pielęgniarzy i pozostałego personelu.

Wśród zmarłych lekarzy są także ci emerytowani, którzy wznowili praktykę z powodu braku personelu medycznego w najtrudniejszych miesiącach walki z pandemią.

Dotychczas koronawirusa we Włoszech wykryto u 465 tys. osób. Zmarło - 36 968. Wyzdrowiało prawie 260 tys.