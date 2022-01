Włochy: 196 tys. zakażeń, najwięcej zgonów podczas tej fali pandemii

Ponad 196 tysięcy następnych zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby we Włoszech - podało w środę ministerstwo zdrowia. Zmarło 313 osób, najwięcej w obecnej, czwartej fali pandemii.

Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła prawie 1,2 mln. Ponad 16 procent z nich dało wynik pozytywny. Wskaźnik ten jest stabilny.

Do szpitali trafiło ponad 240 kolejnych pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii jest około 1670 chorych na Covid-19, a na pozostałych oddziałach 17 tysięcy.

Według ministerialnych danych obecnie w kraju jest 2,2 mln zakażonych koronawirusem.

Łączna liczba zmarłych zbliża się do 140 tysięcy.

Wprowadzony niedawno obowiązek szczepień dla grupy wiekowej powyżej 50 lat w ciągu dwóch dni nakłonił do zrobienia tego ponad 40 tysięcy osób - wynika z danych rządu.

Gabinet Mario Draghiego pracuje nad kolejnym dekretem, który rozszerzy wymóg okazywania przepustki sanitarnej przy wstępie do wielu miejsc. Według nieoficjalnych informacji mediów bez tzw. Green Pass można będzie wejść tylko do sklepu spożywczego i supermarketu, do apteki, szpitala, przychodni i na posterunek policji lub karabinierów.

Obecnie wzmocniony certyfikat, wystawiony na podstawie szczepienia lub wyleczenia, wymagany jest we wszystkich środkach komunikacji, lokalach gastronomicznych i niemal wszędzie w miejscach publicznych. Nie trzeba go pokazywać przy wejściu do kościoła.

Z Rzymu Sylwia Wysocka