Włochy: 20 mln przepustek Covid-19 pobranych w ciągu 3 dni

W ciągu trzech dni weekendu Włosi pobrali kolejne 20 mln przepustek Covid-19 - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza. Jego zdaniem dowodzi to odpowiedzialności i zdyscyplinowania obywateli.

Od 6 sierpnia we Włoszech obowiązuje nakaz tzw. Green Pass przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do muzeów, teatrów, kin, na basen i do siłowni, do parków rozrywki, na imprezy sportowe i targowe. Przepustka wystawiana jest na podstawie zaświadczenia o szczepieniu, wyleczeniu z Covid-19 lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Kontrolowani są także zagraniczni turyści.

Liczba 20 milionów pobranych przepustek jest "nadzwyczajna i ukazuje wrażliwość oraz udział obywateli naszego kraju w walce z Covid-19" - napisał minister zdrowia w mediach społecznościowych.