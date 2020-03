Włochy: 20 tys. osób spisanych za złamanie przepisów o walce z epidemią

Już 20 tys. osób zostało spisanych we Włoszech przez policję za złamanie dekretu rządu o ograniczeniu możliwości wychodzenia z domu z powodu szerzenia się koronawirusa - podało w niedzielę MSW. Grozi za to kara do 206 euro , a nawet trzy miesiące aresztu.

Dane te pochodzą z czterech dni obowiązywania w całym kraju rozporządzenia, na mocy którego możliwość wyjścia z domu ograniczono do potrzeb wynikających z pracy, zdrowia i innych pilnych czynności, takich jak zrobienie zakupów. W razie policyjnej kontroli trzeba złożyć oświadczenie z wymienionym powodem wyjścia z domu i opisem pokonywanej trasy.

Jak podało włoskie MSW, od 11 do 14 marca siły porządkowe skontrolowały ponad 550 tys. osób. Spisano około 20 tys. z nich za nieprzestrzeganie rozporządzeń władz, a prawie 500 za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kontrole przeprowadzone zostały też w placówkach handlowych pod kątem przestrzegania przepisów o walce z epidemią. Ukaranych zostało około 1000 właścicieli sklepów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka