Włochy: 26 zmarłych z koronawirusem - najmniej od końca lutego

26 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech, co jest najniższym wynikiem od końca lutego. Wykryto 303 nowe zakażenia - poinformowała w poniedziałek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 34 371.

To drugi z rzędu dzień wyraźnego spadku liczby zgonów. W niedzielę zanotowano ich 44, najmniej od początku marca.

W ostatniej dobie zgonów nie stwierdzono w 12 na 20 regionów.

W tej chwili według danych OC zakażonych koronawirusem jest prawie 26 tysięcy osób; ich liczba spadła w ciągu jednego dnia o 365. Aż 86 proc. osób przebywa w domowej izolacji bez objawów lub tylko z lekkimi symptomami, co jest kolejnym rekordem.

Do tej pory od lutego potwierdzono ponad 237 tysięcy przypadków koronawirusa. Liczba wyleczonych przekroczyła 177 tysięcy.

Sytuacja epidemiologiczna poprawia się w większości regionów Włoch.

W Wenecji Euganejskiej wykryto jeden nowy przypadek koronawirusa. Nikt w regionie nie zmarł w ostatniej dobie na Covid-19.

W Kalabrii na południu nie stwierdzono żadnych nowych zakażeń.

W Abruzji kolejny dzień nie ma ani nowego zgonu, ani kolejnej infekcji.

Poniedziałek jest dniem następnej fazy łagodzenia restrykcji w kraju. Zezwolone jest otwieranie kin i teatrów. W poszczególnych regionach władze znoszą kolejne ograniczenia. Włochy pod koniec czwartego miesiąca epidemii są na zaawansowanym etapie tzw. nowej normalności.

Z Rzymu Sylwia Wysocka