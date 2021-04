Włochy: 269 księży zmarło w pierwszym roku pandemii

269 księży zmarło we Włoszech na Covid-19 w pierwszym roku pandemii - wynika z danych przedstawionych przez katolicką agencję Sir. Najwięcej zgonów wśród kapłanów - ponad trzy czwarte - zanotowano na północy kraju, przede wszystkim w Lombardii.

W raporcie na temat ofiar pandemii wśród księży, niosących duchowe wsparcie także chorym, zaznaczono, że w tym samym czasie od marca zeszłego roku wyświęconych zostało 299 kapłanów.

Podczas gdy w 2019 roku we Włoszech zmarło 742 księży, w 2020 roku było to 958. To wzrost o 30 procent - podkreślił Sir.