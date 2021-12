Włochy: 27 zakażeń wariantem Omikron

27 przypadków zakażenia wariantem Omikron wykryto dotąd we Włoszech, są podejrzenia co do kilku następnych - poinformowały w czwartek władze medyczne. Instytut Służby Zdrowia podkreślił, że należy spodziewać się wzrostu liczby tych przypadków. Obecnie stanowią one 0,19 proc. rejestrowanych infekcji koronawirusem.

"Oczekujemy, że wariant Omikron będzie przybierał na sile. Nie jesteśmy +nieprzemakalni+. Przeprowadziliśmy szybkie rozeznanie, które pokazuje, że obecnie jego szerzenie jest ograniczone" - powiedział szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro.

Opisując obecną sytuację w kraju, stwierdził: "Nadal prowadzimy batalię". Jak zaznaczył, we Włoszech wzrost zakażeń jest na tle innych krajów "bardziej pod kontrolą", jednak stale ich przybywa.

Obecnie notuje się 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców - dodał Brusaferro.

Za pozytywny aspekt uznał to, że stale rośnie też liczba szczepień przeciw Covid-19.

W ciągu ostatniego tygodnia pierwszą dawką zaszczepiono 236 tysięcy osób. To o 5 procent więcej niż w poprzednim tygodniu.

Jeszcze szybciej przybywa szczepień trzecią dawką; w ostatnich siedmiu dniach przyjęło ją 2,9 mln osób.

Minionej doby zanotowano 123 zgony na Covid-19 i ponad 26 tysięcy nowych zakażeń, wykrytych w 718 tys. testów. Obecnie aktywnych zakażeń jest około 317 tysięcy.

Liczba hospitalizowanych chorych z Covid-19 wzrosła o prawie 150, do ponad 8200. Ponad 900 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri, poproszony o komentarz do pojawiających się głosów o "dyktaturze sanitarnej", jak niektórzy nazywają restrykcje, oświadczył w wywiadzie radiowym: "Prawdziwym dyktatorem jest wirus".

Z Rzymu Sylwia Wysocka