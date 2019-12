Włochy: 29 pożarów autobusów komunikacji miejskiej w tym roku w Rzymie

29 pożarów autobusów komunikacji miejskiej zanotowano w tym roku w Rzymie, w tym trzy w ostatnich trzech dniach. Sytuacja ta budzi coraz większe zaniepokojenie rzymian, a zakład transportu uspokaja, że w tym roku wybuchło mniej takich pożarów niż w poprzednim.

Stare, liczące niekiedy kilkanaście lat pojazdy, i brak właściwej konserwacji z powodu oszczędzania - o takich przyczynach pożarów pisze od dawna stołeczna prasa. Podkreśla, że szybkiej reakcji kierowców i pasażerów należy zawdzięczać to, że dotąd nikt nie ucierpiał w wyniku często groźnie wyglądających płomieni i kłębów dymu.

W niektórych pożarach autobusy ulegają całkowitemu zniszczeniu i zostają z nich wraki. Takich przypadków w tym roku było 16.

W miniony weekend zapaliły się trzy autobusy; ostatni w niedzielę w dzielnicy Mostacciano. Także i tym razem kierowca i jeden znajdujący się w środku pasażer zdołali uciec zanim płomienie z silnika opanowały niemal cały pojazd.

Podczas gdy media nagłaśniają kolejne takie groźne epizody, zakład transportu miejskiego Atac w wydanym oświadczeniu podkreślił, że w tym roku pożarów było mniej aż 60 proc. niż w 2018 r.

Politycy i radni opozycji odpowiedzialnością za sytuację w transporcie miejskim obarczają burmistrz Virginię Raggi z antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd. Najostrzej krytykuje ją lider prawicowej Ligi Matteo Salvini, domagając się jej dymisji. "Czy to jest normalne, że w Rzymie na ulicach autobusy stają w płomieniach? - pytał Salvini. - To kolejny dowód na to, że miasto jest w rozsypce". Przypomniał, że stolica zmaga się z kryzysem śmieciowym, a jezdnie są dziurawe. "Raggi, podaj się do dymisji; twoja nieudolność jest zagrożeniem dla nietykalności obywateli" - wezwał przywódca Ligi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka