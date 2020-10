Włochy: 297 osób zmarło na Covid-19, jest ponad 31 tys. nowych zakażeń koronawirusem

297 osób zmarło ostatniej dobry we Włoszech na Covid-19, co jest najwyższą liczbą od kilku miesięcy. Potwierdzono 31758 następnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Dzienna liczba wykonanych testów to ponad 215 tys.

Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 38618.

Koronawirusa wykryto dotychczas u 679 tys. mieszkańców kraju, którego ludność wynosi około 60 mln. Wyzdrowiało dotąd 289 tys. zainfekowanych.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 351 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła do prawie 18 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1843 najciężej chorych.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Lombardii, gdzie ostatniej doby potwierdzono około 9 tys. zakażeń.

Media informują, że rząd Giuseppe Contego pracuje nad kolejnymi restrykcjami w reakcji na drugą, gwałtowną falę pandemii. Jak podkreślił premier, priorytetem jest utrzymanie otwartych szkół. Kilka regionów przeszło już jednak na nauczanie zdalne.

Jednym z rozważanych rozwiązań jest zamknięcie sklepów z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby oraz ponowne wprowadzenie tzw. czerwonych stref w największych ogniskach zakażeń. W trybie pilnym rząd zwołał na sobotę posiedzenie z udziałem doradczego komitetu naukowego.

Z Rzymu Sylwia Wysocka