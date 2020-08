Włochy: 3 osoby zmarły na Covid-19, są 574 nowe zakażenia koronawirusem

Piątkowy bilans epidemii koronawirusa we Włoszech to 3 zgony na Covid-19 i 574 następne przypadki zakażeń. To o kilkadziesiąt więcej niż dzień wcześniej. Bilans zmarłych wzrósł do 35 234 - podało Ministerstwo Zdrowia.

Łączna liczba zakażeń w kraju od początku epidemii wynosi 252,8 tysięcy. Wyleczonych jest już ponad 203 tysiące osób, a obecnie zakażonych pozostaje około 14 tysięcy.

W Lombardii stwierdzono jeden zgon i 97 nowych zakażeń.

W stołecznym regionie Lacjum w testach wykrytych zostało 45 infekcji, z których połowa dotyczy młodych ludzi zbadanych po powrocie z wakacji za granicą, między innymi w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i na Malcie.

Poważne obawy budzi też ryzyko zakażeń w dyskotekach, co skłoniło lokalne władze do wprowadzenia restrykcji dotyczących działalności takich lokali i zasad zabawy.

W dniach szczytu wyjazdów władze Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii, a więc regionów, gdzie na wakacjach nad morzem przebywają obecnie dziesiątki tysięcy osób, zarządziły, że dyskoteki mogą być zapełnione tylko maksymalnie do 50 procent ich pojemności. Obowiązuje też nakaz noszenia maseczek.

Lekarze z największych szpitali informują o tym, że obniża się średni wiek osób, które trafiają na intensywną terapię z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19. Na oddziałach tych są osoby w wieku 40-50 lat, podczas gdy na początku epidemii zdecydowaną większość stanowili seniorzy.

Z Rzymu Sylwia Wysocka