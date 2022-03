Włochy: 3 tysiące uchodźców z Ukrainy w Rimini

Trzy tysiące wojennych uchodźców z Ukrainy przyjęto w mieście Rimini we Włoszech- podała agencja Ansa. W stosunku do liczby mieszkańców przebywa tam jedna z największych w kraju wspólnot osób, które uciekły przed wojną. Dla 900 z nich udostępniono miejsca w hotelach.

Każdego dnia do urzędu do spraw imigracji przy miejscowej komendzie policji ustawia się bardzo długa kolejka obywateli ukraińskich, którzy muszą załatwić formalności związane z pobytem we Włoszech. Razem z nimi stoją ich krewni, którzy chcą zameldować przybyłych w swoich domach.

W Rimini, które nazywane jest stolicą włoskich wakacji, mieszka łącznie około 5 tysięcy ukraińskich imigrantów. W ciągu trzech tygodni przybyło tam 3 tysiące uchodźców. Wielu z nich deklaruje, że chcą pozostać do czasu zakończenia wojny.

W kurorcie nad Adriatykiem odwiedzanym dotąd przez tysiące rosyjskich turystów, schronienie w części hoteli znaleźli teraz uchodźcy z Ukrainy.

Od początku rosyjskiej agresji do Włoch przybyło około 60 tysięcy Ukraińców, głównie kobiet z dziećmi.