Włochy: 380 zgonów na Covid-19, ponad 192 tys. zakażonych

380 zgonów na Covid-19 minionej doby we Włoszech, ponad 192 tysiące nowych przypadków zakażeń - to środowe dane Ministerstwa Zdrowia. Raporty te są kwestionowane, ponieważ zdaniem ekspertów są niepełne, gdyż wiele zakażonych osób nie robi testów i nie rejestruje się.

Ale oficjalne codzienne dane, jak się zauważa, nie są również precyzyjnie ogłaszane i należy zmienić sposób ich podawania. Opinię tę wyraził między innymi wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. Jak podkreślił w wywiadzie telewizyjnym, należy lepiej komunikować w biuletynach liczbę osób hospitalizowanych, wyjaśniając, czy bezpośrednią przyczyną jest Covid-19 czy też zakażenie towarzyszy innym komplikacjom i chorobom.

Sileri, analizując najnowsze dane epidemiczne, zauważył, że obecnie doszło do "spłaszczenia" w szczycie zakażeń. "Teraz zobaczymy, ile dni to potrwa, ale potem na pewno zakażenia zaczną spadać, jak ma to już miejsce w Zjednoczonym Królestwie" - stwierdził wiceminister.

Z kolei specjalista chorób zakaźnych profesor Massimo Galli oświadczył, że we Włoszech ogromna liczba osób zakażonych nie jest rejestrowana, głównie dlatego, że testuje się całkowicie prywatnie. Jego zdaniem dlatego nie można mieć pełnego zaufania do ogłaszanych danych.

Według oficjalnych rejestrów obecnie zainfekowanych jest ponad 2,6 mln osób.

W szpitalach przebywa ponad 21 tysięcy chorych, w tym prawie 1700 na intensywnej terapii.

W minionym tygodniu o 27 procent wzrosła liczba dzieci, wśród nich niemowląt, hospitalizowanych z powodu Covid-19; ze 120 do 153. Dziesięcioro z nich jest na intensywnej terapii - poinformowała krajowa federacja placówek szpitalnych.

Minister oświaty Patrizio Bianchi ogłosił zaś, że dziesięć dni od otwarcia szkół po zakończeniu ferii stacjonarnie uczy się ponad 88 procent uczniów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka