Włochy: 39 milionów krajowych i zagranicznych turystów latem tego roku

39 milionów turystów spędzi lato we Włoszech; będą to zarówno mieszkańcy tego kraju, jak i cudzoziemcy - wynika z przedstawionej w poniedziałek prognozy. Oznacza to wzrost liczby gości o 12 procent w porównaniu z pierwszym rokiem pandemii.

"Włoska turystyka jest na szczęście w fazie stopniowego ożywienia" - powiedział prezes Instytutu Badań Demoskopika Raffaele Rio, komentując rezultaty przeprowadzonego sondażu. Zaznaczył, że jest to prognoza "ostrożna".

"Otrzymaliśmy sygnały wskazujące na to, że branża ta może odnotować znacznie większy wzrost" - dodał.

Jak podkreślił Rio, kampania szczepień i oczekiwane przepustki umożliwiające podróże także osobom zaszczepionym i wyleczonym z Covid-19 stanowią istotny bodziec dla ożywienia napływu turystycznego.

Od niedzieli turystów z krajów UE nie obowiązuje już wymóg pięciodniowej kwarantanny po przyjeździe do Włoch. Trzeba okazać negatywny wynik tekstu na koronawirusa.

Do nadmorskich kurortów przyjeżdżają pierwsi turyści, także z zagranicy.