Włochy: 4 osoby zabite, 5 zaginionych w wybuchu gazu na Sycylii

Cztery osoby zabite, 5 zaginionych - to najnowszy bilans wybuchu gazu w miejscowości Ravanusa na Sycylii w sobotę wieczorem. W wyniku eksplozji zawaliły się cztery domy, a trzy zostały poważnie uszkodzone. Ratownicy ręcznie przeszukują gruzy, by dotrzeć do zasypanych.

Podczas akcji ratunkowej wydobyto z rumowiska dwie żywe osoby.

Wstępnie jako przyczynę katastrofy wskazuje się wybuch gazu, ale jest ona nadal badana.

Zniszczenia zanotowano na obszarze 10 tysięcy metrów kwadratowych.

"Nagle zgasło światło, a potem runęły sufit i podłoga" - powiedziała wydobyta z ruin domu 80-letnia kobieta.