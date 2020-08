Włochy: 4 osoby zmarły na Covid-19, jest 259 nowych zakażeń

Cztery osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 259 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Zahamowany został przyrost następnych infekcji; w poprzednich dniach było ich od ponad 550 do ok. 460.

Bilans zmarłych podczas epidemii wzrósł do 35 209.

Dotychczas potwierdzono w kraju ponad ćwierć miliona zakażeń. Wyleczonych jest około 202 tys. osób, a obecnie zakażonych 13,3 tys.

W szpitalach przebywa 779 najciężej chorych, w tym 46 na intensywnej terapii.

Tylko trzy włoskie regiony z 20 są wolne od nowych zakażeń; to Friuli-Wenecja Julijska, Molise i Basilicata.

Największy wzrost przypadków zanotowano w Emilii-Romanii (39), Lacjum (38) i na Sycylii (32).

Coraz większy niepokój budzi wzrost liczby zakażeń wśród młodych ludzi, głównie wracających z zagranicznych wakacji. Odsetek zakażonych poniżej 18. roku życia wynosi obecnie ponad 13 proc.; w czerwcu sięgał zaledwie 2 procent.

Rzymski szpital zakaźny Spallanzani ogłosił, że całkowicie włoska szczepionka przeciwko Covid-19, o której powstaniu poinformowano kilka dni wcześniej, będzie od końca sierpnia testowana na ponad 3 tysiącach ochotników.

Z Rzymu Sylwia Wysocka