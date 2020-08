Włochy: 400 euro kary za naruszenie przepisów noszenia maseczek

400 euro wynosi we Włoszech kara za złamanie nowych przepisów noszenia maseczek, wprowadzonych przez rząd w związku z notowanym ostatnio wzrostem przypadków zakażeń i częstym zjawiskiem tworzenia się skupisk, zwłaszcza podczas nocnego życia młodzieży.

Najważniejsze decyzje podjęte przez Radę Ministrów to nakaz zamknięcia dyskotek i sal tanecznych w całym kraju, już oprotestowany przez ich właścicieli, a także wymóg noszenia maseczek od godziny 18.00 do 6.00 rano we wszystkich miejscach na otwartej przestrzeni, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. Jak się zauważa, to nowe rozporządzenie dotyczy nie tylko miejsc nocnego życia towarzyskiego w rejonie barów, ale wszelkich przestrzeni publicznych takich, jak place, ulice, nadmorskie promenady.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w okólniku rozesłanym do lokalnych władz zaleciło skrupulatne kontrole przestrzegania przepisów. Patrole sił porządkowych mają sprawdzać, czy ludzie w zatłoczonych miejscach na powietrzu mają maseczki i czy zamknięte zostały wszystkie dyskoteki.

Krajowe stowarzyszenie ich właścicieli zapowiedziało, że decyzję o zamknięciu lokali zaskarży do sądu administracyjnego , gdzie domagać się będzie jej uchylenia i natychmiastowego otwarcia dyskotek. "Stały się one kozłem ofiarnym. Nie czujemy się odpowiedzialni" za zakażenia- stwierdził prezes stowarzyszenia Maurizio Pasca.

Z Rzymu Sylwia Wysocka