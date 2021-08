Włochy: 400 następnych Afgańczyków w drodze do Rzymu

400 następnych Afgańczyków przyleci w najbliższych godzinach ze stolicy Afganistanu, Kabulu, do Rzymu - podały w czwartek włoskie władze. Na pokładach wojskowych samolotów są głównie ewakuowani afgańscy współpracownicy strony włoskiej z rodzinami.

W nocy ze środy na czwartek z Kabulu odleciał wojskowy samolot transportowy z 95 osobami, a rano następna włoska maszyna z 99 obywatelami Afganistanu.

Na rzymskim lotnisku Fiumicino wyląduje po południu samolot z 203 Afgańczykami, który wystartował z Kabulu w środę. Na jego pokładzie jest między innymi działaczka na rzecz praw kobiet Zahra Ahmadi.

Wszyscy obywatele Afganistanu zostaną umieszczeni w specjalnie dla nich przeznaczonych miejscach.

Od poniedziałku do Włoch przybyło już ponad 100 afgańskich współpracowników włoskiego kontynentu oraz ambasady, a także ich rodziny.

W ich ewakuację zaangażowanych jest 1500 włoskich żołnierzy. Samoloty latają przez Kuwejt.

Pierwsze afgańskie rodziny przybędą w najbliższym czasie do Mediolanu - ogłosił burmistrz Giuseppe Sala. Wyjaśnił, że to byli współpracownicy włoskich sił zbrojnych, ambasady i agencji do spraw rozwoju Afganistanu wraz z najbliższymi.

Z Rzymu Sylwia Wysocka