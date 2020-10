Włochy: 41 osób zmarło na Covid-19, wykryto 5901 nowych zakażeń

41 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, zanotowano 5901 nowych zakażeń koronawirusem; najwięcej od pół roku. Wykonanych zostało jednego dnia 112 tys. testów - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To kolejny dzień wzrostu liczby zgonów i infekcji.

Bilans zmarłych od początku epidemii wynosi 36246.

Dotychczas zarejestrowano 365 tys. przypadków koronawirusa. Wyzdrowiały 242 tys. osób; w ciągu doby przybyło ich około 1400.

Liczba chorych na Covid-19 przebywających w szpitalach wzrosła o 255 i przekroczyła 5 tys. Na oddziałach intensywnej terapii leży 514 osób, o 62 więcej niż dzień wcześniej.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 87 tys. osób.

W Wenecji Euganejskiej zarejestrowano 7 zgonów i 485 następnych zakażeń. Rośnie tam liczba pacjentów z Covid-19, wymagających hospitalizacji.

Doniesienia o rosnącym obciążeniu oddziałów "covidowych" napływają z regionu Emilia-Romania i z Sardynii.

Z kolei gubernator Ligurii Giovanni Toti wyjaśnił: "Nowa fala zakażeń zaczyna powodować pewne obciążenie naszych szpitali". Zapewnił zarazem, że nie ma jeszcze takiej "eskalacji", jaka była na wiosnę.

Premier Włoch Giuseppe Conte na konferencji prasowej w Rzymie ostrzegł, że krzywa zakażeń w kraju rośnie. "Nie możemy pozwolić sobie na odwrócenie uwagi i obniżenie czujności" - mówił.

"Nasz cel jest bardzo jasny: uniknąć pogrążenia kraju w lockdownie" - oznajmił Conte.

Działający przy rządzie naukowo-techniczny komitet doradców zaapelował o pilne rozwiązanie problemu tłoku w środkach komunikacji publicznej. "Absolutną koniecznością" jest zapewnienie w metrze i autobusach zasad bezpieczeństwa sanitarnego - podkreślili doradcy. Także premier przyznał, że sytuacja w transporcie jest "krytyczna".

Z Rzymu Sylwia Wysocka