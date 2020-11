Włochy: 425 osób zmarło na Covid-19, prawie 40 tysięcy nowych zakażeń

425 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, zarejestrowano 39 811 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. Nowych infekcji było o 2 tys. więcej przy mniejszej o 3 tys. liczbie testów. Od piątku wykonano ich 231 tysięcy.

Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 41 063.

Koronawirusa wykryto dotychczas u 902 tysięcy mieszkańców Włoch, wyzdrowiało ponad 328 tysięcy. Obecnie zakażonych jest co najmniej 532 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych pacjentów wzrosła o 1104, do ponad 25 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2634 najciężej chorych, o 119 więcej niż dzień wcześniej.

Najwięcej nowych przypadków jest nadal w Lombardii: prawie 11,5 tysiąca.

Lekki spadek zakażeń zanotowano w stołecznym regionie Lacjum; jest ich ponad 2600, w tym około 1100 w Rzymie.

Wirus powrócił z dużą siłą do domów opieki społecznej, gdzie szerzył się zimą i wiosną. W ośrodku dla seniorów w mieście Foggia w Apulii zakażonych zostało wszystkich 74 pensjonariuszy, z których troje zmarło. Koronawirusa ma też 28 pracowników.

Średnia wieku zakażonych osób, które zmarły we Włoszech to 82 lata. 49 lata - to średni wiek osób , u których stwierdzono zakażenie. Takie dane ogłosił w najnowszym raporcie krajowy Instytut Służby Zdrowia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka