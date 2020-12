Włochy: 445 osób zmarło na Covid-19, jest ponad 8,5 tys. nowych zakażeń

445 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 8585 następnych zakażeń koronawirusem - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. To drugi dzień wyraźnego spadku wykrytych infekcji, ale przy mniejszej liczbie testów. Wykonano ich 68 tys.

W ostatnich tygodniach, a zwłaszcza w ostatnich dniach wykonuje się znacznie mniej testów. W szczycie drugiej fali pandemii było ich ponad 200 tys. każdej doby.

W ciągu miesiąca liczba wykonanych badań zmniejszyła się w porównaniu z listopadem z 1,5 mln do 900 tys. - ogłosili naukowcy.

Łączny bilans zmarłych od początku pandemii wzrósł do 72370.

Dotąd we Włoszech potwierdzono ponad 2 mln przypadków koronawirusa. Ozdrowieńców jest ponad 1,4 mln.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 575 tys. osób.

W szpitalach przebywa około 25 tys. chorych na Covid-19. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 2,5 tys. osób.

Rządowy nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii Domenico Arcuri ogłosił, że począwszy od wtorku do kraju dotrze 470 tys. szczepionek przeciwko Covid-19. Zostaną one do końca roku rozwiezione do 203 punktów szczepień.

Z Rzymu Sylwia Wysocka