Włochy: 459 osób zmarło na Covid-19, ponad 19 tys. nowych zakażeń

459 kolejnych osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 19 037 kolejnych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Od Wigilii wykonano w całym kraju 152 tysiące testów.

Liczba zmarłych od początku pandemii wzrosła do 71 359.

Dotychczas wykryto ponad 2 miliony przypadków zakażenia wirusem; wyzdrowiało około 1,3 miliona osób. W ciągu jednego dnia przybyły 32 tysiące ozdrowieńców.

Obecnie zakażonych jest 579 tysięcy osób, a liczba ta systematycznie spada.

Do Rzymu jedzie eskortowana przez karabinierów ciężarówka z pierwszą partią 9750 szczepionek przeciwko koronawirusowi. Dotrze ona w świąteczny wieczór do szpitala zakaźnego Spallanzani. Część preparatów zostanie w tej placówce, a reszta trafi do bazy wojskowej w Pratica di Mare koło Wiecznego Miasta, skąd zostaną rozesłane do wszystkich regionów kraju.