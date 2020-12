Włochy: 491 osób zmarło na Covid-19, ponad 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem

491 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 i potwierdzono ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Liczba zmarłych od początku epidemii przekroczyła 65 tysięcy.

Jednego dnia wykonano 103 tysiące testów, czyli o 50 tys. mniej niż minionej doby.

Oficjalna liczba zgonów zanotowanych od lutego wynosi 65 011.

Dotychczas potwierdzono we Włoszech ponad 1,8 miliona przypadków zakażeń. Wyzdrowiało około 1,1 miliona osób. Obecnie jest ok. 675 tysięcy aktywnych zakażeń.

W szpitalach przebywa 27,7 tysięcy zakażonych; przybyło 30 pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii jest 3095 osób z Covid-19. Liczba ta spadła o 63.

Po minionych dniach rekordowego wzrostu liczby zakażeń w regionie Wenecja Euganejska, sięgającego dziennie nawet 5 tysięcy przypadków oraz ponad 100 zgonów, sytuacja się stabilizuje. Ostatniej doby potwierdzono tam około 2800 nowych infekcji. Zmarło 26 osób z Covid-19.

Przewodniczący władz regionu Luca Zaia wyraził w poniedziałek oburzenie tym, że w weekend w centrach miast pojawiły się ogromne tłumy, nie przestrzegając zasad ostrożności i dystansu. "To jest coś obrzydliwego, to mentalność, zgodnie z którą na wirusa chorują ludzie starsi i to jest ich sprawa" - ocenił Zaia. Sceny na zatłoczonych ulicach nazwał "bezwstydnym spektaklem".

Z Rzymu Sylwia Wysocka