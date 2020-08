Włochy: 5 następnych osób zmarło na Covid-19, jest 190 nowych zakażeń

Pięć osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 190 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza wzrost liczby infekcji w porównaniu z poniedziałkiem, gdy było ich 159. Dane te przedstawiło we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Zmniejszyła się dobowa liczba zgonów; dzień wcześniej było ich 12.

Łączny bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 35171.

Oficjalna liczba wykrytych w testach przypadków zakażeń wynosi ponad 248 tys. Wyleczonych jest 200,7 tys. osób.

Na stałym poziomie utrzymuje się liczba obecnie zakażonych; to około 12 tys.

Hospitalizowanych jest ponad 760 najciężej chorych, w tym 41 na oddziałach intensywnej terapii.

Nowych zakażeń nie stwierdzono w trzech z 20 regionów kraju: w Dolinie Aosty, Molise i Basilicacie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka