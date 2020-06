Włochy: 50-procentowy spadek wpływów w barach i restauracjach po ich otwarciu

Trzy tygodnie po ponownym otwarciu barów i restauracji we Włoszech notują one ponad 50-procentowy spadek wpływów. Tylko co trzeci lokal zachował tę samą liczbę personelu. Takie dane przedstawiła w czwartek federacja branży gastronomicznej, Fipe.

Według ogłoszonych danych działalność wznowiło w całym kraju prawie 95 procent barów i około 89 proc. restauracji.

Właściciele około 2,5 procent lokali deklarują, że na razie ich nie otworzą.

W restauracjach wpływy są niższe o 54 procent, a w barach prawie o połowę. Brakuje większości stałych klientów, a przede wszystkim turystów, zwłaszcza zagranicznych - odnotowano.

W ponad 30 proc. lokali gastronomicznych liczba pracowników została zredukowana o połowę.

Kryzys nadal dotyka branżę hotelarską. Według jej federacji otwarto na razie 25 procent hoteli i pensjonatów. Połowa z nich znajduje się w nadmorskich miejscowościach, powoli zapełniających się turystami.