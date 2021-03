Włochy: 500 tys. szczepień dziennie przewiduje nowy narodowy plan

500 tysięcy szczepień dziennie we Włoszech, zaszczepienie 80 procent ludności do września - to nowy narodowy plan, przedstawiony w sobotę. Opracował go nadzwyczajny komisarz rządu do spraw pandemii generał Paolo Figliuolo.

Narodowy plan szczepień przewiduje trzykrotne zwiększenie dziennej liczby podawanych dawek, która obecnie wynosi około 170 tysięcy.

Ponadto planuje się zwiększenie liczby personelu medycznego biorącego udział w tej kampanii do 120 tysięcy osób. Szczepić będą lekarze medycyny ogólnej, specjaliści, a także stomatolodzy.

Szczepienia mają być też prowadzone w gabinetach lekarzy sportowych.

Jak poinformowano, do Włoch przysłano dotąd 7,9 miliona dawek preparatów. W ciągu najbliższych trzech tygodni liczba ta ma być podwojona. Do czerwca oczekuje się przysłania jeszcze 52 milionów dawek, zaś przed nadejściem jesieni dostarczone będą kolejne 84 mln dawek.

Do tej pory w kraju zaszczepiono 6,4 mln osób, z których ponad 1,9 mln otrzymało już dwie dawki.

