Włochy: 500 zestawów do monitorowania osób w domowej izolacji w Lacjum

Władze stołecznego regionu Lacjum we Włoszech przygotowały 500 zestawów do monitorowania osób, będących w domowej izolacji w związku z epidemią koronawirusa. Uzyskane dzięki nim dane na temat stanu zdrowia będą wysyłane do obserwujących te osoby lekarzy.

Jak podały włoskie media w zestawach przygotowanych do natychmiastowej dystrybucji znajdują się aparaty umożliwiające zdalny nadzór na osobami zakażonymi i z takim podejrzeniem, skierowanymi do domowej izolacji.

Automatycznie do lekarzy odpowiadających za monitorowanie ich stanu zdrowia wysyłane od razu będą przez internet wyniki pomiaru temperatury, a także badania poziomu natlenienia krwi przy pomocy zawartego w przesyłce pulsoksymetru. To dwa najważniejsze czynniki przy obserwacji przebiegu zachorowania.