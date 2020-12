Włochy: 528 zgonów na Covid-19, ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem

528 osób zmarło minionej doby na Covid-19 we Włoszech, potwierdzono 13720 nowych zakażeń koronawirusem - ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia w Rzymie. Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła 111 tys. 12 proc. z nich dało wynik pozytywny.

Dzień wcześniej zanotowano 564 zgony i ponad 19 tys. zakażeń.

Bilans zmarłych w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 wynosi od początku epidemii we Włoszech 60 606. Do tej pory od lutego potwierdzono wirusa u ponad 1,7 mln mieszkańców kraju; wyzdrowiało 933 tys.

Liczbę aktywnie zakażonych obecnie szacuje się na co najmniej 748 tys.

Liczba hospitalizowanych pacjentów spadła o 133, do 30,5 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3382 najciężej chorych, o 72 mniej niż dzień wcześniej.

Szef władz Lombardii Attilio Fontana ostro skrytykował najnowszy dekret rządu Giuseppe Contego w sprawie restrykcji w okresie świąteczno-noworocznym, czyli na przykład zakazu podróży między regionami od 21 grudnia do 6 stycznia oraz opuszczania gminy zamieszkania 25 i 26 grudnia oraz w Nowy Rok.

"Rząd wydaje szalone rozporządzenia" - stwierdził Fontana z opozycyjnej Ligi i zaapelował o ich zmianę. W wywiadzie dla dziennika "Libero" polityk dodał, że popiera osoby, które będą łamać te zakazy.

Przewodniczący władz Toskanii Eugenio Giani wydał rozporządzenie, zezwalające na poruszanie się między sąsiadującymi gminami, na co nie pozwalają przepisy wydane przez rząd w sprawie tzw. pomarańczowych stref średniego ryzyka zakażenia. Jak podkreślił gubernator regionu, nie jest to krok "antyrządowy", ale przejaw "zdrowego rozsądku".

Chodzi o to, dodał, aby mieszkańcy małych miejscowości mogli pojechać do miasteczka do najbliższego fryzjera albo na zbiory trufli w okolicy.

W mieście Teramo w Abruzji zapowiedziano masowe testy ludności na obecność koronawirusa. Celem badań, jak wyjaśniono, jest przede wszystkim wykrycie bezobjawowych przypadków zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka