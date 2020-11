Włochy: 541 osób zmarło w związku z Covid-19, ponad 20 tysięcy nowych zakażeń

541 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech w związku z Covid-19, zanotowano też 20 648 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały władze w niedzielę. Wykonano 176 tysięcy testów, o 45 tysięcy mniej niż poprzedniego dnia.

Sobotni bilans to 686 zmarłych i ponad 26 tysięcy nowych zakażeń.

Według oficjalnych danych od początku epidemii w lutym zmarły 54 904 osoby.

We Włoszech wykryto już ponad 1,5 miliona przypadków koronawirusa, co oznacza, że zakaził się co 40. mieszkaniec kraju. Wyzdrowiały 734 tysiące osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 795 tysięcy mieszkańców kraju.

Spada liczba chorych w szpitalach. Na oddziałach przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 przebywają ponad 32 tysiące pacjentów, o 420 mniej niż dobę wcześniej.

Na oddziałach intensywnej terapii jest 3753 najciężej chorych, o dziewięciu mniej niż dzień wcześniej.

Władze stołecznego regionu Lacjum informują o poprawie sytuacji. W 23 tysiącach testów wykryto prawie 2 tysiące przypadków zakażenia. W Lombardii potwierdzono około 3,2 tys. nowych przypadków.

Od niedzieli trzy regiony - Lombardia, Piemont i Kalabria - są pomarańczowymi strefami, co oznacza poprawę sytuacji. W ostatnich tygodniach były one czerwonymi strefami najwyższego ryzyka, czemu towarzyszyły surowe restrykcje. Liguria i Sycylia, które dotąd były w strefie pomarańczowej, uznano za żółte, o najniższym ryzyku zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka