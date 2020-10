Włochy: 55 kolejnych osób zmarło na Covid-19, jest ponad 10 tysięcy nowych zakażeń

55 osób zmarło we Włoszech tej doby na Covid-19 i wykryto ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek włoskie ministerstwo zdrowia. To rekordowy przyrost infekcji. Federacja lekarzy apeluje do rodaków, by zdecydowali się dobrowolnie na "domowy lockdown".

Łączna liczba zgonów wzrosła we Włoszech do 36 427.

Poprzedni dobowy rekord zakażeń od początku epidemii padł dzień wcześniej i wynosił ponad 8800. W czwartek poinformowano też o 83 zgonach.

W ciągu ostatniej doby wykonanych zostało 150 tysięcy testów. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na 107 tysięcy. Wykryto dotąd ogółem 391 tysięcy przypadków SARS-CoV-2 we Włoszech.

W szpitalach przybyło 382 następnych chorych na Covid-19, w tym ponad 50 na intensywnej terapii.

Według najnowszych danych jest ponad 4900 aktywnych ognisk koronawirusa. W ciągu tygodnia przybyło ich 1749. Ich liczba rośnie od jedenastu tygodni. Obecność takich ognisk stwierdzono w 102 na 107 prowincji.

Krajowe stowarzyszenie lekarzy medycyny ogólnej zaapelowało do Włochów, by sami zdecydowali się na "domowy lockdown".

"Nadszedł moment, aby obywatele rozważyli potrzebę autolockdownu, by maksymalnie ograniczyć ryzyko zakażeń w obliczu ich niepokojącego wzrostu" - powiedział sekretarz generalny lekarskiej federacji Silvestro Scotti.

Wyjaśnił tę propozycję mówiąc: "Oczywiście należy prowadzić dalej aktywność zawodową, ale wszystko inne, co nie jest konieczne, należy poświęcić w imię zdrowia publicznego".

Z Rzymu Sylwia Wysocka