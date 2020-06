Włochy: 55 zgonów, 318 nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby

55 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podała we wtorek Obrona Cywilna. Łączny bilans wzrósł do 33 530. W kraju zanotowano 318 nowych zakażeń.

Liczba obecnie zakażonych spadła poniżej 40 tys.; w ciągu jednej doby o 1 474.

Dotąd potwierdzono 233,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Wyleczonych jest już ponad 160 tys. osób. Jednego dnia przybyło ich około 1 700.

W epicentrum epidemii, w Lombardii, zmarło na Covid-19 następnych 12 osób. Wykryto 187 przypadków zakażenia. W Wenecji Euganejskiej stwierdzono trzy zgony i osiem nowych zakażeń. W Umbrii siódmy dzień z rzędu nie zanotowano żadnego nowego przypadku infekcji.

Jako dobrą określa się też sytuację epidemiologiczną na Sardynii, której władze chcą wprowadzić obowiązek przedstawiania przez turystów zaświadczeń sanitarnych z chwilą przyjazdu na wyspę. Nie stwierdzono tam w ciągu doby ani żadnego zgonu, ani kolejnego zakażenia.

Dane z rekordowo niską liczbą zgonów w ostatnich miesiącach ogłoszono na dzień przed wejściem w życie swobody podróżowania po całym kraju. Szczegółowe decyzje w tej sprawie mogą podjąć władze poszczególnych regionów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka