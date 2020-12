Włochy: 553 osoby zmarły na Covid-19, ponad 14 tys. nowych zakażeń

553 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 14 522 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Liczba zgonów od początku pandemii przekroczyła 70 tysięcy i pozostaje najwyższa w Europie.

Wykonanych zostało w ciągu jednego dnia ponad 175 tysięcy testów. Około 8 procent z nich dało wynik pozytywny.

Od lutego, czyli od początku pandemii we Włoszech, zanotowano 70 395 zgonów.

Łączna liczba potwierdzonych przypadków zakażeń w kraju wynosi prawie 2 miliony; wyleczonych jest około 1,3 miliona osób. Obecnie zakażonych jest co najmniej 598 tysięcy.

W stołecznym Lacjum po dwóch miesiącach dzienna liczba zakażeń po raz pierwszy spadła poniżej tysiąca.

Najwięcej przypadków nadal notuje się w Wenecji Euganejskiej. Władze tego regionu na północy poinformowały o 3,3 tys. nowych infekcji.

Komentując informacje z tej części kraju, premier Giuseppe Conte powiedział, że panująca tam sytuacja jest "dziwna". "Zakażenia tam rosną, musimy zrozumieć dlaczego" - dodał w wywiadzie telewizyjnym.

Środa jest we Włoszech ostatnim dniem przed częściowym lockdownem, który będzie trwać do 27 grudnia, a następnie od 31 grudnia do 3 stycznia oraz 5 i 6 stycznia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka