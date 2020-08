Włochy: 6 kolejnych osób zmarło na Covid-19 i 402 nowe zakażenia koronawirusem

Sześć następnych osób zmarło we Włoszech na Covid-19, wykryto 402 nowe zakażenia koronawirusem, co oznacza dalszy wzrost w porównaniu ze środą. Dane te ogłosiło w czwartek ministerstwo zdrowia w Rzymie. Bilans zmarłych we Wloszech wynosi obecnie 35 187.

Od początku epidemii w testach wykryto ponad 249 tysięcy zakażeń w całym kraju. Wyleczonych jest 201 tysięcy osób, a obecnie zakażonych 12,6 tys.

Władze Lombardii poinformowały o pięciu następnych zgonach na Covid-19 i 118 kolejnych przypadkach zakażenia. O 208 wzrosła tam liczba wyleczonych.

W stołecznym regionie Lacjum wykryto 18 nowych przypadków zakażeń. Jeden z chorych, który wymagał hospitalizacji, ma 15 lat.

W alpejskim regionie Górna Adyga potwierdzono 12 nowych infekcji, w tym u czterech turystów z Niemiec.

Następnych przypadków koronawirusa nie ma tylko w dwóch z 20 włoskich regionów: w Molise i Basilicacie na południu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka