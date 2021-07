Włochy: 60 proc. Włochów będzie zaszczepionych do końca lipca

Większość przypadków zakażeń wykrytych we Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni dotyczy osób niezaszczepionych - to dane Instytutu Służby Zdrowia. Do końca lipca zaszczepionych będzie już 60 procent Włochów - podają władze.

Obecny bilans kampanii szczepień w kraju to 30 milionów w pełni zaszczepionych osób, czyli ponad 55 procent ludności w wieku powyżej 12 lat. Jest wśród nich 91 procent osób w wieku powyżej 80 lat.

Teraz kluczowe dla zatrzymania krążenia wirusa jest zaszczepienie młodzieży - stwierdził w niedzielę nadzwyczajny komisarz do spraw pandemii generał Francesco Figliuolo. Zapewnił, że do końca lipca zostanie zrealizowany cel zaszczepienia 60 proc. mieszkańców kraju. "Jesteśmy na ostatniej prostej" - ocenił.

Niedzielne dane Ministerstwa Zdrowia to 7 następnych zgonów na Covid-19 i 4743 nowe zakażenia koronawirusem wykryte w 176 tysiącach testów.

Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127 949.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 66 tysięcy osób.

Zanotowano też wzrost liczby zajętych łóżek w szpitalach na oddziałach dla chorych na Covid-19 o prawie 60, w tym o 6 na intensywnej terapii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka