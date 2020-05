Włochy: 60 tys. ślubów odwołanych i przełożonych z powodu pandemii koronawirusa

60 tysięcy ślubów odwołano lub przełożono we Włoszech od marca do maja z powodu pandemii koronawirusa - takie dane przedstawiła w piątek branża ślubna. Wyjaśniono, że to ponad połowa wszystkich ceremonii zaplanowanych na ten rok. Sektor tych usług jest w ciężkim kryzysie.

Branża, której obroty wynosiły we Włoszech dotąd około 15 miliardów euro rocznie, alarmuje, że bez pracy znalazło się kilkaset tysięcy osób świadczących różne usługi, a 50 tysięcy małych i dużych firm walczy o przetrwanie.

"Pracownicy firm cateringowych, organizujących wesela, krawieckich, fotograficznych, dekoratorskich cierpią z powody katastrofalnych skutków pandemii" - powiedziała prezes stowarzyszenia usługodawców sektora ślubnego Serena Ranieri.

Zaapelowała do rządu o pomoc dla tego sektora podkreślając, że zapowiedziane dotąd wsparcie jest niewystarczające.