Włochy: 616 osób zmarło na Covid-19, ponad 14 tys. nowych zakażeń

616 osób zmarło we Włoszech minionej doby na Covid-19, potwierdzono 14242 kolejne zakażenia koronawirusem - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby wykonano 141 tys. testów. W porównaniu z poniedziałkiem wzrosła liczba zgonów i nowych infekcji.

Bilans zmarłych od początku pandemii w kraju wzrósł do 79819.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi około 2,3 mln. Ozdrowiencow jest już 1,6 mln.

Co najmniej 570 tys. osób jest obecnie zakażonych.

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono ponad 731 tys. osób.

We wtorek przywieziona została pierwsza partia 47 tys. szczepionek firmy Moderna. Będą one rozesłane do poszczególnych regionów z zaleceniem, że mają być przeznaczone przede wszystkim dla osób powyżej 80 roku życia - ogłosił krajowy Instytut Służby Zdrowia.

Władze Górnej Adygi na północy ogłosiły, że w związku z tym, że wielu pracowników służby zdrowia nie chce się zaszczepić, natychmiast rozpoczynają proces szczepienia seniorów w wieku ponad 80 lat.

Z Rzymu Sylwia Wysocka