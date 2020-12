Włochy: 659 kolejnych osób zmarło na Covid-19, ponad 11 tys. nowych zakażeń

We Włoszech ostatniej doby zarejestrowano 659 zgonów na Covid-19 i 11 212 nowych zakażeń koronawirusem - podało we wtorek włoskie ministerstwo zdrowia. Wykonanych zostało 128 tysięcy testów, czyli więcej niż w minionych dniach; 8 procent z nich dało wynik pozytywny.

Oficjalny bilans pandemii w kraju to 73 029 zmarłych. Koronawirusa potwierdzono u ponad 2 milionów osób, z których wyleczonych jest około 1,4 miliona.

Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 568 tysięcy.

W małym regionie Dolina Aosty doszło do chaosu po tym, gdy z powodu awarii technicznej w laboratorium w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia potwierdzono 61 błędnych przypadków zakażeń u osób, które faktycznie nie miały koronawirusa. 45 z nich było w domowej izolacji, a 16 w szpitalach z powodu innych chorób. Z normalnych oddziałów pacjenci ci zostali przewiezieni na te przeznaczone dla chorych na Covid-19. Gdy błąd w diagnozowaniu wykryto, "fałszywi pozytywni" zostali o tym powiadomieni. Pacjenci powrócili na poprzednie oddziały i zostali odizolowani.

We wtorek wieczorem do Włoch ma dotrzeć transport 470 tysięcy dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi. Zostaną one przywiezione na pokładzie sześciu samolotów, które wylądują na różnych lotniskach w kraju i następnie będą dostarczone do około 200 punktów szczepień. W pierwszej fazie preparat podawany jest pracownikom służby zdrowia oraz osobom przebywającym w domach opieki dla seniorów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka