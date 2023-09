Włochy: 69 proc. konsumentów wybiera produkty krajowe; to m.in. efekt polityki państwa

69 proc. mieszkańców Włoch twierdzi, że robiąc zakupy wybiera produkty krajowe, 61 proc. uważa, że produkty lokalne są wyższej jakości, a 60 proc., że kupowanie od lokalnych firm to patriotyczny obowiązek. To najwyższy odsetek takich postaw w Europie - wynika z badania YouGov Surveys.

Na całym świecie większość, bo aż 60 proc. konsumentów preferuje zakup produktów ze swojego kraju. 46 proc. uważa, że produkty lokalne są wyższej jakości. Międzynarodowa firma YouGov działająca w branży badań rynku przeprowadziła badanie na osiemnastu rynkach. Od Australii i Singapuru, poprzez kraje Europy, po USA. Konsumenci włoscy są na pierwszym miejscu w Europie jesli chodzi o wybór lokalnych produktów, zwłaszcza żywności. Pod tym względem zajmują trzecie miejsce na świecie po Australijczykach (74 proc.) i mieszkańcach Indii (72 proc.).

Związek rolników włoskich Coldiretti sprawdził, że na 16 proc. produktów żywnościowych zamieszczana jest włoska flaga. A 28 proc. opakowań z żywnością w jakiś sposób podkreśla, że produkt został wyprodukowany w Italii. Coldiretti podał najnowsze dane dotyczące koszyka zakupowego Włochów z badania przeprowadzonego przez firmę badającą konsumpcję "Osservatorio Imagino Gs1 Italy". Wynika z nich, że wartość produktów żywnościowych, które podkreślają włoskość na opakowaniach wyniosła w 2022 r. 10,3 miliarda euro. Coldiretti docenił, że rynek żywności jest "teraz bardziej chroniony dzięki publikacji ustawy z 24 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Kodeksu własności przemysłowej, który sankcjonuje zakaz rejestracji znaków towarowych przywołujących na myśl znaki sugestywne, uzurpacyjne lub imitacyjne, będące oznaczeniami geograficznymi i nazwami pochodzenia, chronionymi na podstawie ustawodawstwa krajowego lub Unii Europejskiej". Coldiretti wyjaśnił, że ustawa wprowadziła kary dla nieuczciwych producentów, którzy podszywają się pod produkty włoskie.

"Rynek włoskich produktów żywnościowych - napisał Coldiretti - wzrósł w ubiegłym roku o 6,1 proc. i obejmuje, oprócz certyfikatów pochodzenia Doc/Docg i Dop/Igp, także produkty z włoską flagą oraz te, na których widnieje napis "Made in Italy" lub "100 % italiano"."Z tych powodów - podkreślił Coldiretti - tak istotne jest przyznanie Ministerstwu Rolnictwa kompetencji do oceny i karania uzurpacyjnego, naśladowczego lub sugestywnego umieszczania znaków towarowych zawierających odniesienia do +włoskości+ produktu".

W przyjętym 31 maja br. przez rząd projekcie ustawy o ochronie włoskiej produkcji, zwanej "ustawą Made in Italy" przewidziano z kolei, że minimalne kary dla tych, którzy kupują lub sprzedają towary podrabiane na włoskie, wzrosną ze 100 do 300 euro. Powstanie też państwowy fundusz majątkowy "Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy" z początkowym kapitałem w wysokości 1 miliarda euro, którego celem ma być konsolidacja krajowych łańcuchów dostaw, zwłaszcza przy zakupach surowców, których brakuje na rynku. Ustawa przewiduje też ustanowienie w dniu 15 kwietnia "Narodowego Dnia Made in Italy".

Z Pescary Miłosz Marczuk