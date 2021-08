Włochy: 70 proc. ludności co najmniej po pierwszej dawce szczepionki

70 procent mieszkańców Włoch w wieku powyżej 12 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Poinformował o tym w czwartek minister zdrowia Roberto Speranza. Szczepienia zakończyło już 65 procent ludności.

Dotychczasowy rezultat kampanii szczepień szef resortu zdrowia uznał za "bardzo zachęcający". "Musimy dalej podążać tą drogą, bo szczepionki są najlepszym narzędziem, by rozpocząć inną fazę" - dodał Speranza w mediach społecznościowych.

We Włoszech trwają przygotowania do kolejnego masowego etapu kampanii, w ramach której od 16 sierpnia szczepić mogą się osoby w wieku od 12 do 18 lat bez uprzedniej rejestracji. Jak zauważa włoska prasa, szczepienia tej grupy wiekowej są szczególnie ważne w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym i zapowiedzią lekcji w normalnym trybie.

Obecna czwarta fala pandemii dotyczy zaś, jak zaznacza dziennik "Il Messaggero" przytaczając dane resortu zdrowia, przede wszystkim osób niezaszczepionych, bo to one trafiają do szpitali.

Oddział publicznej służby zdrowia na Sardynii podjął decyzję o zawieszeniu 57 lekarzy i osób z personelu pielęgniarskiego, które nie zaszczepiły się przeciwko Covid-19 - podała agencja Ansa. Według przytoczonych przez agencję danych na wyspie jest około 700 niezaszczepionych pracowników publicznej i prywatnej służby zdrowia. Każdy z tych przypadków będzie analizowany.

Z Rzymu Sylwia Wysocka