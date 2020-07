Włochy: 70 tys. odwołanych ślubów, 200 mln euro strat branży kwiaciarskiej

70 tys. ślubów odwołano we Włoszech z powodu pandemii koronawirusa od marca do czerwca tego roku, straty samej branży kwiaciarskiej wynoszą 200 mln euro - takie dane przedstawiła w środę federacja tego sektora. Zaapelowała do rządu o jak najszybszą pomoc.

W raporcie zwrócono uwagę na głęboki kryzys wszystkich firm związanych z biznesem ślubnym i weselnym.

Jak się zauważa, włoska branża hodowców kwiatów jest na drugim miejscu po holenderskiej pod względem wielkości.

Szacowane na 200 mln euro straty włoskich hodowców z powodu odwołanych ślubów należy - według federacji - pomnożyć przez dwa w związku z tym, że w czasie kwarantanny nie odbywały się również inne ceremonie oraz uroczystości: pogrzeby, chrzty, przyjęcia z okazji ukończenia studiów oraz inne wydarzenia, którym towarzyszą dekoracje kwiatowe.

Jedną z rządowych propozycji rozwiązania kryzysu branży ślubnej jest specjalny bon, który umożliwi przełożenie uroczystości na przyszły rok. To niepokoi przedstawicieli firm, bo oznacza opóźnienie otrzymania przez nie zastrzyku finansowego.

Nie wiadomo też, dodano, jaką decyzję podejmie 120 tys. par, które miały pobrać się w drugim półroczu 2020 r.

Z Rzymu Sylwia Wysocka