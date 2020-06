Włochy: 72 kolejne ofiary śmiertelne koronawirusa, 270 nowych zakażeń

72 osoby zakażone koronawirusem zmarły minionej doby we Włoszech, co oznacza wzrost łącznego bilansu zgonów do 33 846. Stwierdzono 270 nowych zakażeń - poinformowała w sobotę Obrona Cywilna w komunikacie.

Obecnie zakażonych w całym kraju jest ponad 35 tysięcy osób. Ich liczba spadła od piątku o prawie 1100.

Od początku epidemii w lutym potwierdzono dotąd 234,8 tys. przypadków koronawirusa, z czego wyleczonych jest już ponad 165 tysięcy osób. Jednego dnia przybyło ich prawie 1300.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywa mniej niż 300 najciężej chorych - podkreśliła Obrona Cywilna.

Jak ogłosiło wcześniej ministerstwo zdrowia w Rzymie, sytuacja epidemiologiczna znacznie poprawia się we wszystkich regionach.

I tak na przykład w regionie Basilicata na południu od 10 dni nie odnotowano żadnego nowego przypadku koronawirusa.

W Górnej Adydze na północy kraju wykryty został jeden nowy przypadek zakażenia. Nie stwierdzono tam żadnego zgonu, podobnie jak w większości regionów.

W Lombardii stwierdzono 27 kolejnych zgonów i 142 nowe zakażenia.

Z Rzymu Sylwia Wysocka