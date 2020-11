Włochy: 722 zgony na Covid-19, ponad 25 tys. nowych zakażeń koronawirusem

722 osoby zmarły w ciągu doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 25853 następne przypadki koronawirusa w 230 tys. testów - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Dzień wcześniej zanotowano najwyższą od końca marca liczbę zgonów: 853 i ponad 23 tys. nowych zakażeń.

Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 52028.

Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,4 mln mieszkańców Włoch. Wyzdrowiało już 637 tys.

Obecnie zakażonych jest co najmniej 791 tys. osób.

Liczba hospitalizowanych z powodu koronawirusa pacjentów wynosi 34313; w ciągu doby spadła o ponad 260. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3848 najciężej chorych, o 32 więcej niż dzień wcześniej. Jest wśród nich 5-letnie dziecko w Katanii na Sycylii.

W Lombardii potwierdzonych zostało ponad 5100 nowych infekcji.

W stołecznym regionie Lacjum zarejestrowano 58 zgonów i około 2 tys. następnych zakażeń, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednimi dniami. Do 7 proc. zmniejszył się tam odsetek pozytywnych wyników testów. "To oczekiwany rezultat" - podkreśliły władze medyczne.

Do 6,6 spadł odsetek pozytywnych wyników testów w Toskanii, gdzie w ciągu doby wykryto prawie 1000 przypadków koronawirusa. Zmarło 67 osób.

O poprawie sytuacji poinformowały także władze Piemontu, które mają nadzieję, że na początku grudnia region przestanie być czerwoną strefą najwyższego ryzyka zakażeń.

Z Rzymu Sylwia Wysocka