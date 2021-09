Włochy: 80 proc. zaszczepionych nie da odporności zbiorowej

Zaszczepienie 80 procent ludności nie zagwarantuje zbiorowej odporności - taką opinię wyraził doradca włoskiego rządu Fabio Ciciliano. Jego zdaniem uniemożliwia to szerzenie się groźnego wariantu Delta.

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" w piątek członek doradczego komitetu naukowo-technicznego oświadczył: "Nie można już mówić o osiągnięciu zbiorowej odporności przy 80 proc. zaszczepionych".

Następnie dodał: "Ten cel został wyznaczony w innej sytuacji, w jakiej się znajdowaliśmy. Zwalczaliśmy oryginalny szczep wirusa, a nie bardzo zaraźliwą Deltę. Poza tym inne były zachowania indywidualne; wszyscy nosiliśmy maseczki".

"Zniesienie tego obowiązku wynika z zasady naukowej, która pozostaje w mocy: na zewnątrz jest mniejsze ryzyko zakażeń. Ale trzeba wziąć pod uwagę aspekt psychologiczny; nienoszenie maseczki na zewnątrz spowodowało mniej rygorystyczne zachowanie również wewnątrz. W ten sposób krążenie wirusa rośnie" - wyjaśnił Fabio Ciciliano z włoskiej Obrony Cywilnej.

Jego zdaniem jedynym skutecznym rozwiązaniem w obecnym momencie jest kontynuacja szczepień i znaczne rozszerzenie wymogu stosowania przepustki Covid-19.

Zarazem ekspert zaznaczył, że nie pomogłoby wprowadzenie obowiązku szczepień, bo to, jak uważa, zaostrzyłoby dyskusję na ten temat i w konsekwencji zablokowałoby całą kampanię.

Dziennik "Il Messaggero" podał zaś w piątek, że premier Mario Draghi wyznaczył nowy cel: osiągnąć pułap 90 procent zaszczepionej ludności do połowy października po to, by osiągnąć zbiorową odporność i uniknąć konieczności wprowadzenia obowiązku szczepień.

Z Rzymu Sylwia Wysocka