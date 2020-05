Włochy: 80 robotników sezonowych przyleciało z Maroka specjalnymi samolotami

80 sezonowych robotników rolnych z Maroka przyleciało w piątek do Mediolanu dwoma specjalnymi samolotami. Zostali sprowadzeni do Włoch w związku z brakiem rąk do pracy w gospodarstwach rolnych.

Marokańczycy, którzy będą pracować w Lombardii, muszą najpierw przejść dwutygodniową kwarantannę.

Z powodu pandemii i zamknięcia granic w jej konsekwencji do Włoch nie przybyło w tym roku wielu robotników rolnych do pracy sezonowej. Nie przyjechali między innymi Polacy, o czym informowały media.

Kilka dni wcześniej nagłośniono inicjatywę producenta wina z Górnej Adygi, który długo próbował sprowadzić osiem kobiet z Rumunii, od lat pracujących sezonowo w jego winnicy i specjalizujących się w przycinaniu winorośli. Ostatecznie, gdy uniemożliwiły to procedury biurokratyczne, wynajął dla nich prywatny samolot. Zaufane pracownice przyleciały do Bolzano.